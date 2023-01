Werner Marsman neemt afscheid bij WHS met zege op Arnemuiden

De 28-jarige Marsman baalt als een stekker, maar kiest logischerwijs voor zijn eigen hachje. ,,Ik heb voor het seizoen een operatie ondergaan, maar het gaat gewoon niet meer. Ik kan me niet meer voor de volle honderd procent geven en dat kan ik me niet permitteren. Het is honderd procent, of niks. En daarnaast doe ik ook nog fysiek werk.’’ Het definitieve besluit nam Marsman vorige week. ,,Ik had op dinsdag getraind, lag op bed en er kwam weer direct vocht in mijn knie. Dat was voor mij de tijd om de knoop door te hakken.’’