Werk aan de winkel voor Goes na nieuwe nederlaag

DERDE DIVISIESTAPHORST – Ook op bezoek bij promovendus Staphorst zat het eerste punt van het seizoen in de derde divisie er niet in voor Goes. Drie rake kopballen werden de Zeeuwen fataal in Overijssel: 3-1.

Goes had zaterdag iets goed te maken. De eerste competitiewedstrijd, een week eerder, mondde namelijk uit in een flinke teleurstelling. Op eigen veld ging de ploeg van trainer Kevin Hollander met 1-5 onderuit tegen DVS’33 Ermelo, dus een goed resultaat tegen Staphorst was zeer welkom.

Maar ook op bezoek bij de promovendus ging het al snel mis voor Goes. Na tien minuten om precies te zijn. Een strakke corner van Erik Bakker kwam op het hoofd van Stan Haanstra terecht en die liet die kans niet onbenut. Een vroege achterstand dus voor de bezoekers uit Zeeland.

Genoeg tijd

Enerzijds kon die tegentreffer gezien worden als een flinke domper, maar aan de andere kant was er ook nog genoeg tijd om de schade te repareren. Maar om nou te zeggen dat Goes in het restant van de eerste helft écht aanspraak maakte op de gelijkmaker? Niet echt. Het bleef slechts bij speldenprikjes.

Met Francis Kabwe Manengela binnen de lijnen, hij verving Huib van Hecke na rust, vervolgde Goes de jacht op de 1-1. Maar die kwam er niet. Na een uur voetballen in Staphorst werd het zelfs 2-0 voor de thuisploeg. Wederom was het een kopbal die Goes-keeper Brian Meulmeester kansloos liet. Nu van het hoofd van Martijn Brakke.

Een kwartier voor tijd namen de kopzorgen nog verder toe voor Goes. Sander de Grote zette zijn hoofd tegen de bal en bracht Staphorst op 3-0. De tweede nederlaag op rij voor de Zeeuwen was daarmee een feit. Een treffer voor de eer zat er nog wel in. Siebe Schets tekende voor de 3-1.

Schets kan daarmee op zich prima cijfers overleggen. De spits scoorde in de eerste drie officiële wedstrijden van Goes steeds één keer. De cijfers van de ploeg zelf zijn een stuk minder goed. In de beker won het nog wel na verlenging van Sportlust’46 (1-0), maar in de competitie scoorde Goes zelf maar twee keer en kreeg het liefst acht goals tegen. Werk aan de winkel dus voor Hollander en zijn mannen.

Staphorst-Goes 3-1

10. Stan Haanstra 1-0

61. Martijn Brakke 2-0

75. Sander de Grote 3-0

83. Siebe Schets 3-1