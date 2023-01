‘Wereldkeeper’ Youssef Ben Sellam kiest door afgeketste transfer Groene Ster voor avontuur in België

De 22-jarige Vlissinger is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde voor de Marokkaanse selectie. Zo is hij op trainingskamp in Rabat en doet zijn verhaal vanuit zijn hotelkamer. ,,Op mijn vijftiende kwam ik bij het eerste van Groene Ster. Zes jaar later verruilde ik Vlissingen voor Rotterdam waar ik voor Feyenoord Futsal ging spelen. Daar werd me een mooi verhaal voorgehouden maar daar bleek niets van waar te zijn. Daarom vertrok ik na een half jaar naar Tsjechië. Je zou het misschien niet verwachten maar het niveau is daar een stuk hoger dan in Nederland.”

,,Bij mijn periode in Tsjechië was het in de zaal geweldig. We trainden twee keer per dag en speelden mee voor het kampioenschap. We zaten in de halve finale voor het landskampioenschap. Rond die tijd was ik in Marokko voor een interland tegen Argentinië, een WK-finalist. Ik kreeg al allemaal vreemde berichtjes van de president. Toen ik terugkwam barste de bom. Hij zette me op de bank in de halve finale en we verloren. Of dat nou door mijn plek op de bank kan, weet ik natuurlijk niet. Wel vond ik het mooi dat de spelers klaagde dat ik had moeten spelen. We hadden kampioen kunnen worden maar het mocht helaas niet zo zijn.”