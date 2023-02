Weer trakteert Kloetinge het eigen publiek: koploper zet ijzersterke thuisreeks voort

Dat bleek ook, want Kloetinge was voor eigen publiek vanaf het begin de betere en gevaarlijkste ploeg. Kyle Doesburg startte in de spits en werd als eerste gevaarlijk. Zijn inzet eindigde in het zijnet. Ruben de Jager, de topscorer die achter - en soms naast - Doesburg speelde, liet zich ook gelden, maar stuitte op de keeper. Drie keer was echter scheepsrecht voor Kloetinge, via Jefry Dijkstra. In de 29ste minuut kwam hij in scoringspositie en schoof de bal beheerst in de hoek.