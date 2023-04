Weer geen zege voor Kloetinge: voorsprong van koploper slinkt tot drie punten

VIERDE DIVISIEVoor de derde wedstrijd op rij is Kloetinge er niet in geslaagd te winnen. De koploper van de vierde divisie ging zaterdag met 4-1 onderuit op bezoek bij Nieuwenhoorn. Daardoor is de voorsprong op nummer twee Capelle met nog vijf duels te gaan teruggelopen tot drie punten.

Aan de tegenstander van zaterdag, Hellevoetsluis, bewaarde Kloetinge goede herinneringen. Bijna een jaar geleden, op 23 april 2022, zette de Bevelandse formatie dankzij een 1-0-overwinning op die ploeg een enorme stap richting de titel in de eerste klasse en de bijbehorende promotie naar de vierde divisie. Nu, op dat niveau, was eenzelfde scenario mogelijk. Kloetinge gaat al wéken aan kop en kon op bezoek in Hellevoetsluis uitstekende zaken doen, met het slot van het seizoen in aantocht.

Lees ook PREMIUM Nieuwenhoorn-uit roept herinneringen aan vorig seizoen op bij Kloetinge

Nieuwenhoorn weigerde echter een rol in dat scenario te spelen. De Zuid-Hollandse formatie nam vroeg de leiding tegen Kloetinge. Gregory Paula zorgde al na zes minuten voor de 1-0. Niet onverdiend, want Kloetinge had het lastig met de speelwijze van Nieuwenhoorn. Het speelde met vijf verdedigers, waarvan de buitenste twee veelvuldig mee naar voren gingen. Het duurde ook lang voordat Kloetinge zelf gevaarlijk werd. Pas na een halfuur was er de eerste kans, voor Kyle Doesburg. Zonder succes.

Voor de pauze had Kloetinge de grootste moeite om openingen te vinden bij Nieuwenhoorn. trainer Jurriaan van Poelje voerde daarom in de rust twee wijzigingen door. Topscorer Ruben de Jager en Jefry Dijkstra, de man van de vele assists, kwamen binnen de lijnen. Klaas van Hecke en Huub Wolters bleven in de kleedkamer achter. Maar het was juist Nieuwenhoorn dat ook de tweede treffer van de middag maakte. Lukas Hamann zette Jop Dekker opzij en schoot in de korte hoek raak: 2-0.

Voorsprong slinkt

Met nog ruim elf minuten op de klok maakte Nieuwenhoorn er ook nog 3-0 van, via Melvin Winterberg. Via invaller Finn de Mol, op aangeven van Kyle Doesburg, deed Kloetinge daarna iets terug. Voldoende was het niet, zoals de hele middag onvoldoende was voor de koploper. Na wat kansen voor Kloetinge maakte Jeroen van der Wal er aan de andere kant 4-1 van. Dat betekende de derde wedstrijd op rij zonder zege voor de lijstaanvoerder, na de 1-1 bij Goes en de 1-3-nederlaag tegen Zwaluwen. Het gat met nummer twee Capelle liep door de nederlaag terug tot drie punten.