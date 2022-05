‘We zijn wel echt een groep geworden’

Zonder James begint Hoek aan de laatste loodjes van het seizoen

Natuurlijk waren er donderdagochtend, toen Hoek zo’n 36 uur na de zege op Barendrecht (1-3) weer trainde, veel spelers die last hadden van stramme spieren. ,,Dat is normaal’’, zegt trainer Björn de Neve. ,,Ze hadden nog niet echt veel tijd gehad om te herstellen.’’ Toch was hij tevreden over de laatste sessie voorafgaand aan het thuisduel met VVSB. ,,We hebben inhoudelijk nog wel wat zaken aan kunnen scherpen.’’

27 mei