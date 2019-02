Wat waren dit weekeinde de mijlpalen in het Zeeuwse amateurvoetbal?

RUDESTATSGelukkig hadden we weer ’s een lekker volle speelronde in het Zeeuwse amateurvoetbal. Veel Zeeuws-Vlaamse doelpunten, een vertrouwde start van Walcheren en een mooi rond getal voor de trainer van een Zeeuws-Vlaamse overstapper.

8

Met een 2-1-overwinning bij Dauwendaele kwam Walcheren uit de winterstop. Daarmee won de club voor het zesde opeenvolgende jaar zijn eerste duel na het winterreces. Daarvóór herstartte Walcheren twee keer met een gelijkspel, waardoor de club al sinds 2011 ongeslagen is direct na de winterstop. In januari 2011 – Walcheren was nog een zondagclub – verloor het voor het laatst, met 0-3 van RIA W.

9

Marvin Cornelis en Wouter Ghijs scoorden zondag allebei twee keer voor Hoofdplaat tegen Schoondijke. Dat was de negende keer dat ze dit seizoen allebei scoorden in dezelfde wedstrijd. Neem daarbij in ogenschouw dat Hoofdplaat nog maar dertien wedstrijden speelde. Zo’n scoringsdrift heeft nog geen enkel ander Zeeuwse aanvalsduo laten zien.

Samen hebben ze inmiddels 33 keer gescoord. Cornelis staat op 18 doelpunten, Ghijs staat op 15 doelpunten. In totaal heeft Hoofdplaat er 36 in gelegd. De andere goals van Hoofdplaat zijn gemaakt (elk ééntje) door Adnan Reis, Toon Steijaert en Rick Ghijs. C’est ça.

48

Met de 8-0-overwinning op Vlissingen passeerde Luctor Heinkenszand de grens van 200 doelpunten in zijn nog prille bestaan. Vorig seizoen zag de fusieclub het levenslicht en van meet af aan vielen de goals als rijpe appelen. Voor die 200 doelpunten had Luctor Heinkenszand niet meer dan 48 wedstrijden nodig. RCS startte vier jaar geleden nóg productiever in het zaterdagvoetbal – de 200 goals werden al na 40 duels gehaald.

100

Schoondijke maakte voor deze speelronde bekend over te stappen naar het zaterdagvoetbal. Trainer Martin van Vooren verhuist met de noodlijdende zondag-vijfdeklasser mee. De 4-1-nederlaag zondag bij Hoofdplaat was de 100ste wedstrijd onder zijn leiding. Tegelijkertijd was de vierde goal van Hoofdplaat de 300ste tegentreffer onder Van Vooren.

In 2015 trad hij aan bij de club en leidde 89 competitieduels en 11 bekerwedstrijden. Volgend seizoen wordt Schoondijkes eerste seizoen in het zaterdagvoetbal zijn vijfde seizoen bij de club.

250

Thomas Leegwater van Clinge heeft weer een mijlpaal gehaald. Kort voor de winterstop doorbrak hij al de grens van 200 competitiedoelpunten, zondag maakte hij zijn 250ste doelpunt all in (dus competitie, nacompetitie en districtsbeker). Dat ronde getal haalde hij met zijn openingsdoelpunt in de 2-0-zege van Clinge bij SAB (in Breda).