Wat moet je weten voor de start van de districtsbeker?

Corona

De afgelopen drie seizoenen is de districtsbeker vanwege het coronavirus niet uitgespeeld. In het seizoen 2019/2020 was het toernooi gevorderd tot de achtste finales toen de eerste coronabreak kwam. De Zeeuwse clubs voelden dat niet, want die waren allemaal al uitgeschakeld. In het seizoen 2020/2021 werd de poulefase nog afgewerkt, maar ging het land voor de eerste knock-outronde al op slot. Vorig seizoen werd in de door corona verlengde winterstop besloten het vervolg van de de districtsbeker te schrappen om de reguiere competities meer ruimte te geven ‘gewoon’ te worden uitgespeeld.

Goes en Kloetinge

De clubs uit de vierde divisie - in Zeeland zijn dat Goes en Kloetinge - zijn vrijgeloot voor de poulefase. Deze teams al zijn begonnen aan de competitie omdat ze meer wedstrijden spelen dan de lager spelende teams en daarom stromen ze pas in de eerste knock-outronde in. Derdedivisionist Hoek kan als enige Zeeuwse club niet deelnemen aan de districtsbeker. Clubs uit de derde divisie doen mee aan de KNVB beker voor profs. In dat kader speelt Hoek op dinsdag 20 september in de tweede voorronde tegen IJsselmeervogels. Sinds Hoek in 2018 in de derde divisie uitkomt, heeft het niet meer in de districtsbeker gespeeld. Met tien finaleplaatsen is Hoek met afstand de succesvolste Zeeuwse club in de districtsbeker.