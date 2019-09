Wat moet je allemaal weten voor de derby Hoek-Goes?

‘Ik zou hem onderuit trappen en een kaart pakken’

20 september Bij het duel tussen Hoek en Goes staan Steven Smulder en Erwin Franse (Hoek) zaterdagmiddag tegenover hun vrienden Ralph de Kok en Tim de Winter (Goes). Een gesprek met Smulder en De Kok over het Zeeuwse voetbal, hun jaren bij een BVO, winst in de derby en de app-groep ‘Texas’. ,,Als het moet trap ik hem onderuit.’’