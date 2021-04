Wat komen al die Belgische trainers in het Zeeuwse voetbal doen?

,,Wat ons al jaren bezig houdt, zeker in het district Zuid 1, is dat er zo weinig doorstroming is van trainers, zeker richting de hogere opleidingen van de KNVB.’’ Aan het woord is Adri Franke, bestuurslid van de Vereniging Voor Oefenmeesters Nederland (VVON) namens het district Zuid 1, waar Zeeland onder valt. Hij weet hoe het werkt in trainersland. Veel trainers willen best hun diploma’s halen, maar ze hikken bijvoorbeeld tegen de hoge kosten aan.

Wie Uefa B wil bemachtigen – en daarmee tot en met de tweede klasse mag trainen – is ruim 4.500 euro kwijt. Voor Uefa A kun je er, met je reis- en andere kosten erbij opgeteld, nog een kleine 10.000 euro bij optellen. Franke: ,,Er is een tijd geweest dat trainers dachten: ik ga de cursus in België volgen, want dat is goedkoper. In Nederland deden we daar een beetje geringschattend over. De Belgische cursus zou qua niveau minder zijn dan de Nederlandse. Die vlieger gaat niet meer op, want in Europa heb je steeds meer dezelfde regels gekregen.’’