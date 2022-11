Wat is de overeenkomst tussen Rick Gort en Sjoerd Verhulst? Allebei zijn ze vandaag goudhaantje

Steen wint wedstrijd van het jaar: ‘Tijd voor een sloot bier’

De pupil van de week wist niet wat hem overkwam, maar genoot zichtbaar. Steen won voor het eerst sinds jaren in competitieverband van grote buur HVV’24 (2-0) en vierde dat uitbundig. In de kleedkamer gingen spelers én supporters onder aanvoering van doelman Kevin Hamelink uit hun dak, in de kantine bleef het lang heel erg druk. Voorzitter Adri Totté vertolkte in de bestuurskamer met veel bravoure een hoofdrol.

