Wat heeft jouw club gedaan? Bekijk hier alle uitslagen en standen in het Zeeuwse voetbal

Danique Tolhoek loopt WK-ticket mis

ZENICA - Voetbalster Danique Tolhoek uit Kapelle heeft zich met Oranje onder 17 niet weten te plaatsen voor het WK 2022. De speelster van Ajax verloor op het EK in Bosnië-Herzegovina in een play-off wedstrijd om de derde en vierde plaats met 2-0 van Frankrijk. Tolhoek begon in de basis.

15 mei