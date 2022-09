‘Wannabe profs’ maken tegen Goes geen schijn van kans en slaan de handen voor de ogen

VIERDE DIVISIE/VIDEOVierdedivisionist Goes heeft zaterdag kinderlijk eenvoudig zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. Hekkensluiter De Dijk kwam er op bezoek in Zeeland geen moment aan te pas en werd met een 3-0-nederlaag op zak terug naar Amsterdam gestuurd. Een uitslag die nog een stuk hoger uit had kunnen vallen.

Na twee weken op rij tegen een koploper te hebben gespeeld - eerst Nieuwenhoorn (4-0-zege), daarna Odin'59 (2-2) - mocht Goes zaterdag naar het andere uiterste van de ranglijst in de vierde divisie. Opponent De Dijk is het seizoen op z'n zachtst gezegd niet goed begonnen. De ploeg die enkele jaren geleden nog de ambitie had door te denderen naar het profvoetbal, pakte in de eerste vier wedstrijden van het huidige seizoen in de vierde divisie nog geen enkel punt. Goes daarentegen is nog altijd ongeslagen (1 keer winst, 3 keer gelijk).

En zaterdag werd eigenlijk al snel duidelijk dat ook in het vijfde competitieduel niet verloren zou gaan worden door de ploeg van trainer Dennis de Nooijer. Goes was oppermachtig tegen De Dijk. De Amsterdammers werden voortdurend onder druk gezet en dat resulteerde al na een dik kwartier in de 1-0. Middenvelder Timo Lijbers zette goed druk en zorgde er daarmee voor dat buitenspeler Erwin Franse het duel aan kon gaan en de bal veroverde. Hij demonstreerde zijn doelgerichtheid en plaatste de bal in de hoek.

De openingstreffer was voor Goes geen reden om achterover te leunen. De ploeg drukte door, gaf De Dijk geen schijn van kans en creëerde zelf meerdere mogelijkheden. Daniël Wissel en Mitchell de Nooijer kregen de bal er alleen niet in. Pas in minuut 34 viel de 2-0 en konden Wissel en De Nooijer wel juichen. Wissel voor de assist, De Nooijer voor het afmaken. Daarmee viel de ruststand eigenlijk nog mager uit. Vooral omdat Steven Smulder kort voor rust de paal nog raakte en ook Stefan de Bart een flinke kans op de 3-0 onbenut liet.

Kort na de hervatting was het wel voor de derde keer raak voor Goes. Een opmerkelijk doelpunt. Daniël Wissel werd op avontuur gestuurd, maar de grensrechter stak zijn vlag in de lucht wegens buitenspel. De Dijk stopte daarom met voetballen, alleen besloot de scheidsrechter het vlagsignaal te negeren. Wissel kon dus doorlopen en er ongehinderd 3-0 van maken. Een doelpunt dat typerend was voor de wedstrijd. Veelzeggend was de reactie van de spelers van De Dijk, die nauwelijks in protest gingen en de handen voor de ogen sloegen.

Voor Goes werd daarmee bevestigd wat het eigenlijk al wist: De Dijk was verslagen en de punten waren binnen. De thuisploeg nam wat gas terug en de bezoekers kregen daardoor zowaar nog een kans, maar Reza Maipauw voorkwam een eretreffer voor de Amsterdammers. Ook meer Goes-doelpunten zaten er niet meer in, al raakte Wissel nog wel de paal. Daarmee boekte Goes een simpele overwinning, die weinig energie koste en misschien nog wel hoger had kunnen en moeten uitvallen.

