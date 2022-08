Waarom voetballers en toeschouwers voor de Borsele Sloepoort Cup kiezen

1. Goede velden

Niet zelden klagen amateurvoetballers na een (meestal verloren) wedstrijd over de staat van het veld. In Nieuwdorp kan dat excuus beslist niet worden gebruikt, laat Peter de Vos namens de organisatie weten. ,,Onze velden behoren tot de top 5 van Zeeland’’, stelt hij.

Dat is knap, zeker in tijden van aanhoudende droogte. ,,Er zit gigantisch goed water in onze grond door een zoetwaterbubbel’’, verklaart De Vos. ,,Met een pomp, die naast de kleedkamers is aangelegd, halen we dit water naar boven en sproeien we de velden. Daardoor hebben we geen leidingwater nodig, zoals op Walcheren het geval is. Elke dag worden onze velden urenlang gesproeid, met dank aan een aantal trouwe vrijwilligers. Zij verdienen een hoop veren in de kont. Al dat werk betaalt zich uit in goede velden en complimenten van bijvoorbeeld de voetballers.’’

2. Bewijsdrang

Natuurlijk strijdt elke ploeg voor de overwinning, maar in de schaduw van het resultaat staat de ontwikkeling van individuen. De voorbereiding is bij uitstek een tijd waarin jonge talenten en nieuwe spelers zich kunnen bewijzen. Dit geldt onder meer voor Sander van Vossen. De negentienjarige aanvaller ruilde Kloetinge deze zomer in voor MZC’11, waar hij in de jeugd al actief was. In Zierikzee is hij herenigd met broer Luuk. ,,We hebben bij Kloetinge al wat oefenwedstrijdjes samengespeeld, maar voor het echie is toch wat specialer’’, benadrukt de jongste telg. ,,Luuk staat op 10, ik ben een spits; hopelijk gaat-ie de ballen op mij geven. Anders hoort hij het wel, haha.’’

Van Vossen had bij Kloetinge geen zicht op speeltijd in de hoofdmacht en koos daarom eieren voor zijn geld. ,,Het plezier was min of meer weg. Bij MZC’11 ken ik veel mensen en het is lekker om weer dicht bij huis te voetballen, dus de keuze was snel gemaakt.’’

Hoe typeert de jongeling zichzelf? ,,Ik ben geen aanspeelpunt’’, begint hij. ,,Meer een beweeglijke spits die de ruimte opzoekt en vervolgens een actie maakt.’’ Van Vossen is één van de vele spelers die zich op de Borsele Sloepoort Cup mag bewijzen. Saillant: Kloetinge Onder-23 is de eerste tegenstander van MZC’11, tot tevredenheid van Van Vossen: ,,Met sommige gasten heb ik acht jaar gevoetbald, dus dat maakt het extra speciaal. Ik wil winnen én mijn visitekaartje afgeven.’’

3. Gratis entree

Maakt Terneuzense Boys zijn favorietenrol in poule A1 waar? Welke talenten huisvest de selectie van Kloetinge Onder-23? Hoe verhoudt toernooidebutant Apollo’69 zich tot Lewedorpse Boys, dat een klasse hoger actief is? Deze vragen zullen de komende tijd één voor één worden beantwoord. ,,We missen de top van het Zeeuwse voetbal, maar zijn alsnog heel tevreden over het deelnemersveld’’, aldus Peter de Vos. Fijn voor de ‘zuunige’ Zeeuw: toegang is op alle toernooidagen gratis.

Zaterdag 27 augustus vinden de laatste duels plaats en wordt het toernooi feestelijk afgesloten met twee dj’s. ,,Iedereen heeft na een paar coronajaren wel behoefte aan een feestje.’’

Zes speeldagen De voetballers van RCS, De Meeuwen, sv Walcheren en Terneuzense Boys komen op dinsdag 16 augustus in actie in poule A1. Een dag later nemen MZC’11, SVOD’22, Kloetinge Onder-23 en Zeelandia Middelburg het tegen elkaar op in poule A2. Op zaterdag 20 augustus is vervolgens de finaleronde van de gehele A-poule. Op dinsdag 23 augustus spelen Apollo’69, Lewedorpse Boys, Hontenisse en Patrijzen in poule B1. Nieuwdorp, GPC, VCK en Krabbendijke vormen op de 24ste poule B2. Voor de gehele poule B is de finaleronde op 27 augustus. Voor het precieze programma zie www.svnieuwdorp.nl