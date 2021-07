Waarom is Schouwen-Duiveland zo populair bij de voetbalprofs? ,,Vanwege natuur, hotels en velden‘’

In het zondagvoet­bal kennen vooral Philippine en Terneuzen de nodige mutaties

15 juni VLISSINGEN - In het zondagvoetbal bleef het opvallend rustig met de overschrijvingen. Een verklaring daarvoor kan gevonden worden in de nivellering van het niveau. Op zondag spelen de (Zeeuws-Vlaamse) clubs in de derde of in de vierde klasse, meer keuze is er niet. Bovendien zijn er in tegenstelling tot het zaterdagvoetbal weinig clubs die de drang en het doel hebben om hogerop te komen. Dat ontmoedigt een grootscheepse volksverhuizing.