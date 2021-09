Waar speelt je favoriete Zeeuwse team komend weekeinde?

DERDE DIVISIE / video Hoek wint ruim dankzij goals van Schalkwijk en sterk optreden De Vroe

25 september HOEK - In de zesde competitiewedstrijd van het seizoen verwelkomde Hoek eindelijk de eerste overwinning. Op eigen veld was de ploeg van Lieven Gevaert zaterdagmiddag met 4-0 te sterk voor VVOG. Steve Schalkwijk was met drie goals de gevierde man, maar Griffin de Vroe verdiende zeker ook een plek in de spotlights. De doelman hield zijn ploeg op cruciale momenten op de been.