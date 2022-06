Vrouwenploeg van IJzendijke gaat in goede wedstrijd voor alles, maar keert terug met niets

NACOMPETITIE De oppas van Yordi Nijland is de onverwach­te nacompeti­tie­held van RCS

HALSTEREN - Het was feest in Halsteren voor RCS, zo oordeelde teammanager Jeffrey van den Berge. Samen met interim-trainer Yannik Taniwel klaarde het duo het eerste karwei in de nacompetitie, door met 1-2 de zaterdagtak van Halsteren te verslaan. De tweede klasse is daardoor nog altijd in zicht.

