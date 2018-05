Vroege goals helpen Goes aan voorsprong in tweeluik

VIDEOSILVOLDE – Goes is weer een stapje dichterbij promotie naar de derde divisie. Dankzij twee vroege goals (één voor en één na rust) werd het eerste duel met Silvolde in de eerste ronde van de nacompetitie gewonnen: 1-2.

Goes is hongerig. Na het winnen van de districtsbeker en het bereiken van de nacompetitie heeft de club een volgend doel: promoveren. En al snel werd de daad bij het woord gevoegd door de formatie van trainer Rogier Veenstra. Linksbuiten Francis Kabwe Manengela had een goede actie in huis, sneed naar binnen toe en schoot raak in de verre hoek: 0-1.

Pas tien minuten daarna liet Silvolde zich voor het eerst écht gelden. De ploeg uit Overijssel bracht een ingestudeerde corner uitstekend ten uitvoer, maar de gelijkmaker leverde dat niet op. Goes-keeper Brian Meulmeester zag de inzet over zijn goal verdwijnen na een hachelijke situatie in de doelmond. De bezoekers overleefden zo de eerste gevaarlijke situatie.

Daarna was het vooral weer de beurt aan Goes, dat op zoek ging naar meer doelpunten. Er waren ook flinke kansen voor de bezoekers. Erwin Franse kwam bijvoorbeeld in kansrijke positie, maar was niet zelfzuchtig en koos voor de voorzet, die werd geblokkeerd. Uit de daarop volgende corner kregen Daniël Wissel en Sherief Tawfik kansen, maar ook zij scoorden niet.

Nadat Silvolde in de 38ste minuut een flinke kans had gemist, kreeg Goes een strafschop. Kabwe Manengela nam plaats achter de bal, maar het lukte hem niet zijn tweede te maken. Op slag van rust werd die fout afgestraft door de thuisploeg. Wout Blasman kreeg de bal in de blessuretijd van de eerste helft op zijn hoofd en kopte de gelijkmaker op het scorebord: 1-1.

Enorm onder de indruk leek Goes niet van die tegentreffer vlak voor de rust. Net als in de eerste helft had de Zeeuwse formatie ook na rust namelijk een snelle treffer in petto voor de thuisploeg uit Overijssel. Kabwe Manengela was opnieuw belangrijk, deze keer als aangever. De loepzuivere voorzet van de linksbuiten kwam terecht bij rechtsbuiten Franse, die scoorde.

Na die nieuwe snelle goal lukte het Goes niet écht om veel kansen te creëren en bleef de derde treffer ook uit. Remon de Vlieger was er nog dichtbij, maar zijn poging ging over. Zo sloot Goes het eerste duel van het tweeluik in de nacompetitie af met een goede uitgangspositie voor de return, maar die uitgangspositie had nog veel beter kunnen zijn voor de hongerige Zeeuwen.

Silvolde-Goes 1-2 (1-1). 7. Francis Kabwe Manengela 0-1, 45+1. Wout Blasman 1-1, 50. Erwin Franse 1-2. Scheidsrechter: M.A. Te Hennepe (Alphen aan de Rijn). Gele kaart: Gijs Hakvoort (Silvolde). Aantal toeschouwers: 650.