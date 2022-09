Voorzitter van Groede kleurt precies op tijd binnen de lijntjes

Groede-trainer André de Nooijer keek raar op toen scheidsrechter Morelis hem vooraf vertelde dat hij wilde uitwijken naar het kunstgrasveld. De leidsman vond de belijning op het natuurgrasveld onvoldoende zichtbaar. De Nooijer zag de bui al hangen: ,,Op kunstgras is de kans groter dat RIA W wint.’’ De oefenmeester pakte direct zijn telefoon. ,,Ik heb ’t geluk dat ik wat mensen ken in Axel’’, zei De Nooijer. ,,Zo hebben we de materiaalman van Axel opgetrommeld, alleen is hij geblesseerd aan zijn been. Daarom heeft onze voorzitter Eric van den Hemel de lijnen gekalkt. Tien minuten voor de aftrap was-ie klaar.’’