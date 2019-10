Voorzitter Terneuzen: ‘Een trainer van buitenaf kan hier best werken’

TERNEUZEN - Niet alleen de buitenwacht was verbaasd over het plotse vertrek van Daan Eikenhout als trainer van Terneuzen. Ook intern bij de club was men verrast, erkende waarnemend voorzitter Kees Pichal. ,,Hier heb ik geen scenario voor liggen.’’