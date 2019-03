Voorzitter SSV'65 over penaltygate: ‘Heel teleurstellend’

Voorbeeld ‘Oessie’ is klaar om geschiede­nis te schrijven met Groene Ster Vlissingen

9:00 VLISSINGEN - Woensdagavond, kwart over negen. Hoessein Bouzambou stapt zijn appartement binnen, zet zijn sporttas neer, pakt de afstandsbediening en zapt naar de Spaanse voetbalkraker tussen grootmachten Real Madrid en Barcelona. Vervolgens maakt hij in de keuken een herstelshake. ,,Dat drink ik altijd na de training”, zegt Bouzambou, alvorens hij neerploft op de bank. De aanvoerder van Groene Ster Vlissingen is dan wel bijna 33 jaar, voetbal neemt nog altijd een prominente plaats in zijn leven in.