Voorzitter Lewedorpse Boys na incident: ‘Dit past niet bij ons clubje’

LEWEDORP - De toeschouwer die zaterdag na afloop van het duel tussen Lewedorpse Boys en VCK (2-2) een klap uitdeelde aan scheidsrechter Jan de Vos, is door de thuisclub geschorst. ,,Wij distantiëren ons volledig van wat er is gebeurd en spreken onze afschuw er over uit’’, reageert Peter Vermeulen, voorzitter van Lewedorpse Boys. ,,Dit is Lewedorpse Boys niet, hier herkennen we ons clubje totaal niet in.’’

Arbiter De Vos werd mishandeld door een supporter van Lewedorpse Boys, die met zijn elleboog of vuist een klap uitdeelde. Dat gebeurde kort na afloop van het duel waarin VCK in de 94ste minuut nog de 2-2 had gemaakt. Het zorgde voor frustratie bij de thuisclub, want de spelers en aanhang hadden voorafgaand aan de gelijkmaker een overtreding op een verdediger van Lewedorpse Boys geconstateerd. De Vos vond het juist geen overtreding, liet doorspelen en zag VCK scoren.

Quote Wie onze vereniging kent weet dat we best wel een leuke en trouwe aanhang hebben, waarbij eigenlijk nooit iets voorvalt Peter Vermeulen, voorzitter van Lewedorpse Boys

Op weg naar de kleedkamers kwam er een toeschouwer voor hem staan en volgde een korte woordenwisseling. Toen De Vos door dacht te kunnen lopen, volgde ineens de klap. Peter Vermeulen: ,,Die toeschouwer is door ons met onmiddellijke ingang geschorst. We zullen deze week ook een rapport richting de KNVB sturen over wat er is gebeurd. Daarin zullen wij onze zienswijze op het geheel duidelijk maken. Daarna nemen we wellicht verdere maatregelen.’’

Door het lint gegaan

De voorzitter baalt verschrikkelijk van wat er is gebeurd. ,,Want dit past en hoort niet bij Lewedorpse Boys. Wie onze vereniging kent weet dat we best wel een leuke en trouwe aanhang hebben, waarbij eigenlijk nooit iets voorvalt. Deze persoon is met een individuele actie door het lint gegaan. Wat er aan vooraf is gegaan, is helemaal niet relevant. Zoiets mag niet gebeuren, handen af van de scheidsrechter. En niet alleen van de scheidsrechter, je moet sowieso je handjes thuis houden.’’

Het is wel heel lastig om zulke gebeurtenissen als club te voorkomen. ,,Degene die dit gedaan heeft, is ook niet iemand waar eerder problemen mee zijn geweest. Hij was echt van onberispelijk gedrag en niet iemand waarvan je dit zou verwachten. Ik ben negen van de tien wedstrijden aanwezig, maar afgelopen zaterdag was ik er een keer niet. De scheidsrechter is na afloop wel meteen opgevangen door onze trainer en elftalleider, die ook lid is van het dagelijks bestuur. Het is super vervelend wat er is gebeurd. De club zat echt in een lekkere flow, dan is het zo zonde dat dit voor is gevallen.’’

Quote Wat er aan vooraf is gegaan, is helemaal niet relevant. Zoiets mag niet gebeuren, handen af van de scheids­rech­ter Peter Vermeulen