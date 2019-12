Voorzitter Ceelen stapt op bij Hoek: ‘Steeds meer verschillen van inzicht’

Voor Siereveld en Luctor Heinkens­zand telt dit seizoen maar één ding

7:00 HEINKENSZAND - Ontspannen en met een grote glimlach, maar zijn toespraak na afloop in de kleedkamer verraadt veel over Siereveld als trainer. Zijn spelers mogen genieten van de winterstop, maar zodra die afgelopen is, zijn er geen excuses meer en moet de focus volledig op de tweede seizoenshelft. Tijdens de wedstrijd tegen Veere keek hij vanaf de kant rustig toe, gaf hier en daar een aanwijzing, maar vond achteraf dat het qua uitvoering beter had gekund.