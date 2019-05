Voorzitter Azimi valt in bij Patro en scoort

Dat Azimi ging meedoen in de laatste wedstrijd van het seizoen, was al een tijdje duidelijk. Maanden geleden, toen Patro Eisden tegen een achterstand van tien punten op hetzelfde Hasselt aankeek, vertelde trainer Stijn Stijnen hem dat zijn ploeg de koploper nog in ging halen. Dat gaat niet lukken, antwoordde Azimi toen. Wedden, vroeg Stijnen. Ze spraken af dat Azimi in de laatste wedstrijd mee zou doen, als Patro Eisden die achterstand daadwerkelijk zou hebben weggepoetst.

Luid applaus

Dat lukte, want sinds Azimi in oktober van het vorig jaar de club overnam, verloor Patro Eisden geen wedstrijd meer. De achterstand op Sporting Hasselt werd een ruime voorsprong en drie weken geleden kroonde de club zich tot kampioen in de Tweede Klasse Amateur. Tegen Sporting Hasselt, al jaren één van de rivalen van Patro Eisden, was Azimi één van de vier wisselspelers op de bank. Tien minuten voor het einde ging hij warmlopen, vijf minuten voor tijd viel hij onder luid applaus in en drie minuten later kreeg Patro Eisden een strafschop.