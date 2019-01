Voormalige concurrent van Cillessen en Krul gaat in Sluis wonen en wil in de buurt keepen

WIJCHEN - Zeeland wordt een topkeeper rijker. Nicholas Skverer verhuist naar Sluis. De 31-jarige doelman is momenteel eerste keus bij Woezik in Wijchem. Met deze Gelderse club speelt hij in de eerste klasse van het zondagvoetbal. Vorig seizoen speelde Skverer met Woezik in dezelfde hoofdklasse als Goes en Vlissingen.

Skverer gaat in Sluis samenwonen met zijn vriendin, die uit Zeeuws-Vlaanderen komt. ,,We hebben lang gekeken wat we wilden. Nijmegen? Sluis? Of er tussenin, Breda bijvoorbeeld? Dit is wel het moment om te kiezen, we hebben nu de vrijheid om ergens iets op te bouwen”, legt Skverer uit.

Voor de voormalig jeugdinternational, oud-jeugdkeeper van NEC, gaat er veel veranderen. ,,Werk, voetbal, mijn sociale leven. Maar ik red me wel. We gaan van een appartement naar een woonboerderij, op tien minuten van het strand en dicht bij Brugge. Er wacht daar juist ook iets moois.’’

Skverer is bezig aan zijn vierde seizoen bij eersteklasser Woezik, daarvoor wisselde hij verschillende keren van voetbalclub. ,,Bij Woezik ben ik op mijn plek, als we niet zouden verhuizen was ik zeker gebleven”, stelt hij. ,,Ik wil in Zeeland blijven voetballen, een goede manier om mensen te leren kennen.’’

,,Ik heb al wat lijntjes met clubs in Zeeland. Hoek, GOES en Vlissingen spelen op hoog niveau. Ik kijk ook over de grens in België. Ik kon bij een club zelfs al direct aanhaken, maar ik wil het seizoen bij Woezik afmaken. Ik ben de komende tijd al druk zat, met een baan zoeken en het huis verbouwen.’’