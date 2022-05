Voormalig trainer Groene Ster vertrekt bij Feyenoord Futsal

Jeremy Hubregtse komt winnend terug

HELLEVOETSLUIS - Hand in hand renden ze na afloop van de zwaarbevochten 0-1-zege naar de met twee bussen meegereisde aanhang, die zich tijdens de wedstrijd achter het doel van tegenstander Nieuwenhoorn danig had geroerd. Zo bedankten de spelers van Kloetinge hun trouwe supporters voor de steun die ze in een wedstrijd die alle kanten op kon, goed konden gebruiken. Topscorer Dano Lourens kroonde zich opnieuw tot matchwinnaar.

25 april