Voormalig topturner voetbalt nu op schoenen van Feyenoord-verdediger

St. Juste, toen vijftien jaar oud, gaf hem een paar mee en zag ze nooit meer terug. ,,Ik loop er nu nog op’’, glundert de Zeeuw. ,,Hij zou er nu toch niet meer in passen, want hij is daarna nog gaan groeien. Ik pas ze nog prima en heb ze al lang maar heb er nog niet veel op gelopen. Dat komt nu een beetje. Ik heb nog weleens contact met hem. Die schoenen zijn al wat aan het slijten dus ik heb hem laatst om nieuwe gevraagd. Wie weet heeft hij nog wat oude liggen!’’



Een andere Feyenoord-speler heeft nog wat van Jeffrey in zijn bezit. Bilal Basaçikoglu kreeg als jeugdspeler bij SC Heerenveen trainingsschema’s van de Zeeuw en liet later weten dat hij ze nog gebruikte. ,,Die voelden voor hem het best, zei hij. Daar is hij altijd mee bezig geweest. Toch leuk.’’



