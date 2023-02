Voormalig middenvelder uit Zierikzee gaat scouting bij NAC leiden

De technisch directeur van NAC en de nieuwe hoofdscout delen een groot en succesvol verleden. Beiden beginnen vandaag 1 februari officieel aan een nieuw hoofdstuk in hun voetballeven. Peter Maas (53) als voetbalbaas en Mathijs Hage (40) op de achtergrond als veldwerker, met commissaris technische zaken Pierre van Hooijdonk (53), moeten van NAC weer een voetbalbolwerk maken.

De samenwerking van Maas en Hage gaat terug tot meer dan twintig jaar geleden toen eerstgenoemde als trainer actief was in de jeugdopleiding van RBC. Later kwamen ze elkaar tegen in de top van het amateurvoetbal. Met Baronie werden ze kampioen in de hoofdklasse (2009) en promoveerden ze naar de topklasse (2010). Maas als de ambitieuze en talentvolle trainer. Hage was als aanvallende middenvelder in die twee succesvolle seizoenen topscorer van de Bredase amateurclub. In 2014 werden de twee samen kampioen met Halsteren in de tweede klasse. Hage stapte in 2008 over van Zierikzee naar Baronie.

Lot uit de loterij

Eind 2011 had Maas al lovende woorden voor zijn pupil. ,,Mathijs is een lot uit de loterij. Ik ken hem goed, evenals Sedat Siner (trainer van Alliance). Hij is mijn oogappel. Van de tijd al dat ik hem als pupil bij de RBC-jeugd onder mijn hoede had. Hij wil bij Alliance het plezier in het voetbal terugkrijgen en Alliance helpen in de strijd tegen degradatie.”

Een decennium later neemt Maas hem mee vanuit Heerenveen. Bij de Friese club was Hage tot eind vorig jaar in dienst als nationaal een internationaal scout. Een functie die Maas eerder vervulde in Heerenveen. Gedurende het seizoen 2019/2020 waren beiden werkzaam voor NAC: Maas als hoofd scouting en Hage als scout op vrijwillige basis.

Beslissingen teruggedraaid

De komst van algemeen directeur Mattijs Manders halverwege 2020 veranderde alles binnen het scoutingsapparaat. Lex Schoenmaker junior werd als scout binnengehaald en Maas keerde in 2021 terug bij SC Heerenveen. Twee weken geleden werd bekend dat Schoenmaker junior is opgestapt bij NAC, omdat hij zich niet meer op zijn plek voelde in Breda. Daarop is hij teruggekeerd naar ADO Den Haag.

De beslissingen van de afgelopen jaren met betrekking tot de scouting bij NAC zijn goeddeels teruggedraaid. Maas en Hage hebben zelfs promotie gemaakt. De eerste opdracht die de hoofdscout meekrijgt van de nieuwe technisch directeur van NAC is het formeren van een nieuw scoutingsteam.

Wat rest in de voetbaltop van NAC is een opvolger vinden voor Eric Hellemons. De voormalig hoofd jeugdopleiding is na 8,5 haast geruisloos vertrokken. Tot een nieuwe opleider is gevonden neemt Wilfred van der Linden op tijdelijk de honneurs waar.