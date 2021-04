Voormalig Hoek-speler Clinckemaillie maakt selectie van Goes compleet

,,Hij is het laatste puzzelstukje dat ontbrak’’, zegt Hugo Barends, lid van de technische commissie van Goes. ,,We halen hem puur voor het centrum. Wat ons betreft is de selectie nu compleet.’’ Voor Goes is Clinckemaillie de negende nieuwe speler met het oog op volgend seizoen. Toen dit seizoen vanwege de coronapandemie werd stilgelegd, stond Goes troosteloos en puntloos onderaan. Barends: ,,We willen niet meer zo’n slechte start als tijdens dit seizoen. Naar aanleiding van deze kwaliteitsimpuls willen we niet alleen voor handhaving gaan. We hopen op meer. De komst van Guillaume naar Goes is heel belangrijk.’’