Voor Zeelandia Middelburg telt nu alleen promotie

NACOMPETITIE/VIDEO Snelle starter Zeelandia Middelburg krijgt Seolto na de pauze wel gelijk op de knieën

MIDDELBURG - Zeelandia Middelburg liet zaterdag in de nacompetitie zien en snelle starter te zijn. Zowel in de eerste als de tweede helft sloeg de ploeg razendsnel toe tegen Seolto. De Brabanders hadden daar in de eerste helft nog een antwoord op, maar moesten dat na de pauze schuldig blijven: 5-2.

11 juni