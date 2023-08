Voor Yassine Azzagari is het profvoetbal niet altijd een droom: ‘Maar ik ben blij met deze andere situatie’

Gemiste penalty doet Tolhoek en Oranje onder 19 das om op EK

Voetbalster Danique Tolhoek is er donderdag met Oranje onder 19 niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het Europees kampioenschap. In de halve finale ging de ploeg met 0-1 onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Spanje.