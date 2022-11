Voor Luctor Heinkenszand zijn de druiven zuur

VIERDE DIVISIE Goes-verdediger Stefan de Bert tot winterstop uit roulatie

Stefan de Bert komt voor de winterstop niet meer in actie voor Goes. De verdediger liep vorige week in de uitwedstrijd tegen Spijkenisse een flinke enkelblessure op en staat voorlopig buitenspel. ,,Er zit nog steeds vocht in die enkel’’, vertelt trainer Dennis de Nooijer.

25 november