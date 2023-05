Voor Luctor Heinkenszand is de nacompetitie al voorbij: ‘Ik moet dit even een plek geven’

Voor Luctor Heinkenszand zit de nacompetitie er al weer op. De Bevelandse zaterdag-derdeklasser verloor gisteren in de eerste ronde van DVV’09 uit Dirksland: 0-1. Hierdoor speelt Luctor Heinkenszand ook volgend voetbalseizoen in de derde klasse.

Vooraf waren de verwachtingen bij de thuisploeg hooggespannen. De equipe van trainer Giovanni Siereveld was in vorm en dacht een goede kans te maken tegen DVV'09, eveneens een zaterdag-derdeklasser. ,,Maar we zijn gewogen en te licht bevonden’’, was de pijnlijke conclusie van de trainer. ,,Dit zijn wedstrijden op zich. Dan tellen de stand op de ranglijst, het doelsaldo en de goede flow niet meer.’’

Klap

In de eerste helft had het fysiek sterke DVV'09 een licht overwicht. De formatie uit Dirksland stichtte vooral gevaar via corners. Toch bleef het 0-0. Luctor Heinkenszand begon hierna goed aan de tweede helft en net op het moment dat de toeschouwers dachten dat de thuisploeg het heft in handen zou nemen, kwam DVV'09 op 0-1. Dat was een klap. Luctor Heinkenszand kreeg via Rick de Punder en Barry Olierhoek ook goede kansen, maar de gelijkmaker viel niet. In de slotminuut leek Corné de Jonge alsnog op weg naar de 1-1, maar de doelman van DVV had een prima reflex op zijn inzet. Zo bleef het 0-1 en werd de Bevelandse formatie al in een vroeg stadium uitgeschakeld.

,,Ik moet dit even een plek geven’’, zei trainer Giovanni Siereveld naderhand. ,,Met die nacompetitie is het even met je ogen knipperen en dan is ineens voorbij. Dit was het. We hebben geen nieuwe kans meer.’’ Vorig seizoen haalde hij met Luctor Heinkenszand ook de nacompetitie en werd in de finale van RCS verloren (3-1 na verlenging).

Siereveld, die volgend seizoen trainer wordt van Kloetinge onder 23 jaar: ,,Ik wil niet sentimenteel doen, maar ik trek me dit heel erg aan. Ik had graag anders afgesloten bij Luctor Heinkenszand. Nu blijft bij mij toch een beetje het gevoel hangen van net niet. Maar ja, ik heb in die vier seizoenen bij Luctor Heinkenszand alles naar eer en geweten gedaan. Ik zal heus niet altijd de juiste keuzes hebben gemaakt, maar ik heb er altijd wel alles aan gedaan.’’

De verdere uitslagen in de nacompetitie zijn:

Derde en vierde divisie:

Odin’59-Swift 3-2, Smitshoek-VVOG 1-0, AZSV-Capelle 2-2, SC Genemuiden-Excelsior’31 2-0 (zaterdag returns).

Tweede en derde klasse:

Eerste ronde: A: Luctor Heinkenszand-DVV’09 0-1, B: De Jonge Spartaan-Zeelandia Middelburg (speeldatum nog niet bekend), C: SSS-BLC 3-1, D: Meerkerk-Internos 3-2, E: Desk-Lekkerkerk 1-0 (na verlenging).

Tweede ronde: zaterdag 3 juni: F: FC Dauwendaele-De Meeuwen, G: Prinsenland-Heukelum, H: Groote Lindt-Schelluinen, I: Hardinxveld-DVV’09, J: GDC-Winnaar De Jonge Spartaan/Zeelandia Middelburg (speeldatum nog niet bekend), K: Walcheren-SSS, L: Alblasserdam-Meerkerk, M: RCS-Desk.