Voor Kerst duidelijkheid: Zeeuws-Vlaamse vierdeklassers mogelijk samen in vijfde klasse

De KNVB wil vóór Kerstmis de huidige ploegen in de vierde klasse A van het zondagvoetbal laten weten óf en onder welke voorwaarden het mogelijk is om in het seizoen 2023-2024 collectief in een Zeeuws-Vlaamse vijfde klasse te voetballen. De voetbalbond deed die toezegging tijdens een bijeenkomst in Sas van Gent over de voorgenomen piramidevorming.