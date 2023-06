Voor Jaap de Kroo en Dauwendaele loopt alles anders dan gehoopt: ‘Toen besloot ik mezelf te laten wisselen’

Dat had ook invloed op de wedstrijd van Jaap de Kroo, die zijn laatste duel in het eerste elftal speelde bij Dauwendaele: ,,Ik had zo gehoopt op mijn 34ste nog eens kampioen te worden, dat ben ik in mijn carrière nog nooit geweest. Dan is in de competitie Serooskerke te sterk en hoop je via deze finale nog wel te promoveren. De teleurstelling is nu wel groot.”