Voor Hoek zit een positief slot er niet in, Schalkwijk grijpt naast topscorerstitel

DERDE DIVISIEMet een dikke nederlaag zet Hoek een punt achter een bewogen seizoen Op de laatste speeldag was al snel duidelijk dat Hoek de competitie niet met een goed gevoel zou gaan afsluiten. Na een slap begin slikte de ploeg van trainer Quincy Rombaut al na acht minuten de 1-0 van Stef Nijland. Daarna kon Hoek nooit echt een vuist maken. In de tweede helft legde opnieuw Nijland het duel in een beslissende plooi (2-0). Hoek verloor uiteindelijk met 4-0.

Daardoor sloot Hoek het seizoen af op de achtste plaats. Gezien de ambities die voorafgaand aan het seizoen - zoals vrijwel altijd - werden uitgesproken, is dat geen klassering om tevreden over te zijn. Hoek maakte een bijzonder wisselvallig seizoen door, waarbij achtereenvolgens Bjorn de Neve, Pieter Ongena en Quincy Rombaut als eindverantwoordelijken voor de spelersgroep stonden.

Hoge pieken, zoals een 6-0-zege op toenmalig koploper Dovo, werden afgewisseld met diepe dalen. GVVV won bijvoorbeeld met 4-7 in Hoek, Barendrecht won op de tweede speeldag met 1-5 en Sportlust’46 vermorzelde de Zeeuws-Vlaamse ploeg in september met dezelfde cijfers. In de eerste én tweede periode eindigde Hoek als tiende, in de derde periode deed de formatie van Rombaut lange tijd mee om de periodetitel. Nederlagen tegen Dovo, ACV en Urk zorgden er echter voor dat Hoek op de laatste speeldag alleen nog een theoretisch kansje had.

Geloof in een periodetitel had niemand meer. Rombaut kon tegen DVS’33 niet over de geblesseerden Giovanni Delannoy, Sylvio Hage, Robbe Goddyn en Tom Vermeire beschikken. Voor het vertrek naar Ermelo werd de selectie nog wat verder uitgedund, omdat Mohammad Jabar Zada en Amarildo Gjoka zich ziek hadden afgemeld. Beiden horen bij het groepje spelers dat deze zomer vertrekt uit Hoek. De komende weken moet de selectie voor volgend seizoen verder vorm krijgen.

Geen 22ste goal

Steve Schalkwijk maakt daar dan ook nog deel van uit. De topscorer, goed voor 21 goals, was dit seizoen één van de weinige lichtpuntjes bij Hoek. In Ermelo wilde hij graag nog één of meerdere goals aan zijn totaal toevoegen, om GVVV-aanvaller Byron Burgering (tot zaterdag ook op 21 goals, maar hij scoorde in de slotronde wel) achter zich te laten. Echt grote kansen kreeg Schalkwijk niet in Ermelo, waardoor de 22ste treffer er niet kwam.

In de tweede helft was DVS’33 opnieuw de bovenliggende partij. Nijland was voor de tweede keer het eindstation van een fraaie aanval, daarna zorgde Benjamin Roemeon met een fraaie omhaal voor de 3-0. De aanvaller profiteerde van miscommunicatie achterin bij Hoek. Centrale verdediger Sem de Wit knalde na 70 minuten de vierde goal van de thuisclub binnen. Na het laatste fluitsignaal dropen de spelers van Hoek teleurgesteld af en zetten een punt achter een bewogen seizoen.

DVS’33-Hoek 4-0 (1-0). 8. Stef Nijland 1-0, 50. Stef Nijland 2-0, 55. Benjamin Roemeon 3-0, 70. Sem de Wit 4-0. Scheidsrechter: H. Michielsen (Chaam). Gele kaart: Maarten van Dijk, Sem de Wit (beiden DVS’33) en Rik Impens (Hoek). Aantal toeschouwers: 250. DVS’33: Daan Huiskamp (57. Piotr Gorczyca); Nicky van Hilten, Tim van de Berg (74. Lars van Wetering), Gaston Salasiwa, Omar el Ghazouani (74. Lars Huber); Frank Olijve, Maarten van Dijk (80. Matijs Valstar), Sem de Wit, Hilal Ben Moussa; Stef Nijland en Benjamin Roemeon (80. Ali Akla). Hoek: Lars Knipping; Gelco Schamp, Gertjan Martens, Alexander Embrechts, Artuur Zutterman; Gilles Vandecandelaere, Roycel James (73. Ennio Martens), Rik Impens; Mathieu de Smet, Steve Schalkwijk en Koby van Acker (46. Seppe Vereecke).