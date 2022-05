Voor de vissersderby heeft Rick Kramer (Yerseke) geen motivatie nodig

Dat is zeven maanden later dus wel even anders. Beide ploegen zijn terug te vinden in het linkerrijtje en het onderlinge verschil bedraagt maar vijf punten, in het voordeel van Yerseke. Maar dat is, buitenom de sentimenten van een derby, niet het enige dat zorgt voor net dat beetje extra lading. ,,Onze trainer gaat volgend seizoen natuurlijk over”, lacht Kramer. Hebben ze Alexander van Keulen daar deze week nog aan herinnerd? ,,Daar worden natuurlijk wel opmerkingen over gemaakt. Toen het net bekend was, hebben we in de kleedkamer voor hem ‘De klokken van Arnemuiden’ op de speaker gezet. Vroeger lag het misschien iets gevoeliger.”