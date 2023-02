Voor de tweede week op rij kost een late penalty Goes de overwinning

VIERDE DIVISIE/VIDEOVoor de derde week op rij heeft Goes gelijkgespeeld in de vierde divisie en voor de tweede week op rij had het dat te danken aan een late strafschop voor de tegenstander. Op eigen veld werd het tegen concurrent Odin’59 2-2.

Het duel met Odin’59 was voor Goes al vroeg in het jaar al enigszins cruciaal. De brede middenmoot van de vierde divisie ruikt zijn kans om de Zeeuwen op te slokken, terwijl de ploeg van trainer Dennis de Nooijer - voor aanvang van de wedstrijd zesde - zijn pijlen juist gericht heeft op de (sub)top. Een zege op de Noord-Hollanders zou in ieder geval één plaats terreinwinst opleveren, want het verschil tussen Goes en Odin’59 (vierde) was voor de aftrap maar één punt.

Het goede voornemen werd op het veld al snel omgezet in daden. De bezoekers kregen na dertig seconden dan wel een goede kopkans, maar het eerste doelpunt was in de derde minuut voor Goes. Daar kwam wel wat hulp van de Odin’59 verdediging bij kijken. Daan Buurman verslikte zich in de snelheid van Goes-aanvaller Erwin Franse én in de staat van het veld op sportpark Het Schenge. Hij probeerde de bal van ver terug te spelen, maar klopte daarmee zijn eigen doelman: eigen goal, 1-0.

Odin’59 ging na dat ongelukkige moment direct op zoek naar kansen om de zelf gecreëerde schade te repareren, zonder écht grote kansen. Een inzet van Danyl Plasmeijer - net langs de kruising - was het belangrijkste wapenfeit. Ook Ayrton Dol stond een aantal keer op de juiste plaats, maar was onzuiver in de afronding. Voor Goes waren Claude de Smit (in het zijnet) en Daniël Wissel (hoog over) kansrijk, maar hun pogingen leverden de thuisploeg geen tweede doelpunt op.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Goes-doelman Matthew Lentink plukt een bal uit de lucht. © René van der Vliet

Kort voor de pauze kreeg ook Franse nog een aardige mogelijkheid op de 2-0, na een goede actie van Wissel, maar ook hij kreeg hem er niet in. Na rust was het vooral weer Dol die namens de bezoekers opdoemde voor het doel van Goes, maar steeds weer tekort kwam in de afronding. Een kopballetje in de 47ste minuut miste richting en een schot bij de tweede paal, uit en afdraaiende vrije trap, hobbelde voorbij het doel van Goes-keeper Matthew Lentink, die nog niet écht getest werd.

Alles leek dus goed te vallen voor Goes, tot de ploeg in de 62ste minuut met tien man kwam te staan. Verdediger Wout den Engelsman moest ingrijpen om een counter van Odin’59 te onderbreken, maar zette zijn tackle te laat in. Iedereen bij Goes - inclusief de boosdoener zelf, die zijn positie alweer opzocht - dacht aan een gele kaart. De scheidsrechter holde echter achter Den Engelsman aan en toverde een rode kaart uit zijn borstzak. Een man minder dus, mat nog een klein halfuur te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met een man meer en de overhand in de kansenverhoudingen rook - en kreeg - Odin’59 mogelijkheden. De Noord-Hollanders hadden een invaller nodig om de stand gelijk te trekken. Stef Halbersma had Goes na zijn entree al gewaarschuwd met een inzet die net over ging en kopte tien minuten voor tijd de 1-1 binnen uit een hoekschop. Een derde gelijkspel op rij, of zelfs erger, leek daardoor aanstaande. Want met weinig tijd op de klok en een man minder werd winnen een lastig verhaal.

Maar daar hadden Franse en De Smit maling aan. Zij braken vier minuten voor tijd samen uit en brachten Goes opnieuw aan de leiding. Franse gaf voor, De Smit kopte raak. Toch bleek dat ook zaterdag weer niet voldoende om te winnen, want nog geen drie minuten later schoot Sven Deen Odin’59 uit een strafschop weer langszij: 2-2. Net als een week eerder tegen Nieuwenhoorn gaf Goes door een late penalty de zege uit handen. De derde remise op rij voor de ploeg van Dennis de Nooijer.

Door de nieuwe remise blijft Goes de nummer zes van de vierde divisie. Het gat met Odin'59 is nog altijd één punt en door het verlies van nummer twee Smitshoek heeft die ploeg nu nog maar zes punten meer. Kloetinge heeft bovendien nog een inhaalduel tegen WNC voor de boeg. Nummers drie en vier Capelle en ARC liepen wel uit, terwijl de ploegen net onder Goes op gelijke hoogte zijn gekomen met de Zeeuwen. Poortugaal en Nieuwenhoorn staan nu ook allebei op dertig punten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.