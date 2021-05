Volwassenen voetballen dit seizoen niet meer, Regiocup van de baan

De dubbel zit er in Qatar niet meer in voor Jeremy de Nooijer

30 april DOHA - De dubbel zit er niet meer in voor Jeremy de Nooijer. De Vlissingse voetballer is donderdag met zijn club Al-Shamal uitgeschakeld in de kwartfinale van de beker van Qatar, de QFA Cup. Al Sailiya was met 4-2 te sterk.