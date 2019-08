Volgende tegenvaller voor Hoek: Versendaal is al vertrokken

Roemeratoe mikt na eredivisie­de­buut op een vaste basis­plaats bij FC Twente

5 augustus ENSCHEDE - Het eerste eredivisieweekend van dit seizoen was er één om nooit te vergeten voor Godfried Roemeratoe (19). De Souburger startte in de basis bij het duel tussen zijn FC Twente en PSV. Kwam de middenvelder vorig jaar nog tot 122 minuten, zit hij nu na één wedstrijd al bijna aan dat aantal. In de 83ste minuut werd Roemeratoe gewisseld na een verdienstelijk optreden van hemzelf en het hele team (1-1).