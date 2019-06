Volgend hoogtepunt voor Azzagari: Zeeuws talent tekent eerste profcontract

BESCHOUWING Goede coach moet ook een manager zijn

7:00 Het is één van de moeilijkste taken in het pakket van een voetbaltrainer: de reserves tevreden houden. Al is tevreden houden misschien niet de beste omschrijving. Een trainer moet ervoor zorgen dat ook de nummers twaalf tot en met twintig van een selectie zich gewaardeerd voelen, dat ze gemotiveerd blijven. Als we naar de twee Zeeuwse derdedivisionisten kijken, dan kan Rogier Veenstra zeggen dat hij dat bij Goes voor elkaar heeft gekregen. Bij Hoek is er op dat terrein – eigenlijk al jaren – nog veel te winnen.