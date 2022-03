Vogelwaarde maakte einde aan Sluise reeks van tien zeges op rij

Sluis tegen Vogelwaarde eindigde in 0-0, een resultaat waarmee voor de thuisploeg een eind kwam aan een reeks van tien driepunters op rij. Graauw was met 3-0 te sterk voor Hoofdplaat dat eerder deze week drie punten in mindering kreeg.

Sluis-Vogelwaarde 0-0: ,,Ik had er niet op gerekend vandaag‘’, aldus trainer Patrick Boute van de gasten na afloop. ,,Sluis had over de hele wedstrijd meer balbezit, maar meer dan twee kleine kansjes na rust leverde dit niet op. Wij stonden organisatorisch goed en hebben naar onze kwaliteiten gespeeld. En we trekken nu ook wedstrijden op karakter over de streep. Belangrijk, want karakter wint altijd van kwaliteit, andersom niet.‘’ Voor Sluis waren de druiven extra zuur omdat behalve dit puntenverlies na tien keer winst op rij, Veron Schram in de slotfase met twee keer geel vroegtijdig kon gaan douchen.