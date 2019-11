Vogelwaarde krijgt oud-Feyenoord op verjaardagsvisite

Penaltykil­ler Jens Verstrae­ten is de held van Clinge

19 november CLINGE - Vierdeklasser Clinge zorgde voor eigen publiek in het bekertoernooi voor een verrassing. Terneuzen kwam in blessuretijd door een treffer van invaller Tanko op 1-1. Clinge voltrok in de serie strafschoppen alsnog het vonnis over Terneuzen. Keeper Jens Verstraeten stopte inzetten van Verwei, Den Hamer en Noa en was daarmee de held van Clinge.