Voetbalwedstrijd Hansweertse Boys-SKNWK eindigt in grote vechtpartij

TWEEDE KLASSE E Edwin Kriens is zijn ongeslagen status bij MZC'11 kwijt

15 december VLISSINGEN - Oostkapelle bezorgde Bruse Boys een wel erg pijnlijke 8-1-nederlaag in de tweede klasse E. Koploper Terneuzense Boys zette Yerseke met 2-0 opzij en kroonde zich daarmee tot winterkampioen. Nieuwdorp maakte een einde aan de ongeslagen reeks van MZC’11-trainer Edwin Kriens, want de ploeg won in Zierikzee met 3-0. Zeges waren er ook voor Tholense Boys, Arnemuiden en DBGC, dat Serooskerke met 1-4 versloeg. SSV’65 verspeelde in blessuretijd de zege tegen NSVV.