Voetbalvereniging Kloetinge is zijn technische hart kwijt

KLOETINGE - Voetbalvereniging Kloetinge zit met een uitgeklede technische commissie. Van de zes leden zijn er vijf niet meer in functie. ,,De hoofdreden van hun opstappen is dat ze vinden dat de doorstroming van eigen leden wordt belemmerd’’, aldus voorzitter Jan-Kees de Bruine.

De kiem van hun vertrek ligt op de laatste dag van de overschrijvingstermijn. Op zaterdag 15 juni trok Kloetinge voormalig Goes-speler Jeremy Hubregtse aan als nieuwe spits. De ‘zittende’ spits Can Özgan trok daaruit zijn conclusies en vertrok naar derdeklasser Patrijzen.

De Bruine: ,,Toen we rond waren met Jeremy, hebben we dat direct laten weten aan Can. Hij hoefde helemaal niet weg, maar we moeten zijn keuze respecteren.’’ Volgens het gros van de leden van de technische commissie was het echter een ongewenst signaal naar de eigen spelers.

De voorzitter benadrukt dat er ’geen slaande ruzie’ is. De opgestapte Jos van Belzen is bijvoorbeeld nog wel beschikbaar als adviseur in een nieuw te vormen commissie. Ook Jan Weeda, die de lagere elftallen in zijn portefeuille heeft, blijft zijn werk doen, maar dan buiten de technische commissie.

De Bruine: ,,Eigenlijk zijn wij het als bestuur en de commissie alleen niet eens over de snelheid waarmee we eigen spelers inpassen in het eerste. Wij zien het als een traject van JO19, naar tweede en eerste elftal. Er is namelijk een groot gat tussen het hoogste jeugdvoetbal en het seniorenvoetbal.’’

,,We hebben de ambitie uitgesproken om dit jaar te promoveren. De druk van het moeten presteren, kan best hoog zijn. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die het meteen aan kunnen. Maar wij willen dat jonge jongens zich ook in de luwte kunnen ontwikkelen.’’