Voetbalteam VVCS speelt ‘interland’ in Scharendijke

Goes-aan­winst Eys Murre heeft in zijn laatste duel voor Yerseke eigenlijk niets te verliezen

YERSEKE - Eys Murre verruilt Yerseke deze zomer voor hoofdklasser Goes. De laatste wedstrijd van de 21-jarige middenvelder in het rood en zwart moet een gedenkwaardige worden. ,,Nu we zo ver zijn gekomen, gaan we er echt voor.’’

17 juni