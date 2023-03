Voetbalsters van IJzendijke hebben de wind in de rug en winnen voor de tweede week op rij

VROUWENVOETBAL IJzendijke haalt veel positieve punten uit monsterze­ge, maar vindt negen goals te weinig

Voor de vrouwen van IJzendijke was het een makkelijke middag in de eerste klasse. Hekkensluiter SSS 2 werd met een 9-0-nederlaag terug naar Klaaswaal gestuurd. Een magere score, want de formatie van Bjorn Boonman was heer en meester en had veel meer doelpunten kunnen en moeten maken.