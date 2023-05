Voetbalsters Kloetinge pakken beker en geven goede voorbeeld

Tweede klasse SSV’65 stelt met stunt executie nog even uit

Rohan de Geus gelooft niet in wonderen. De trainer boekte in de tweede klasse G van het zaterdagvoetbal met SSV’65 een even knappe als verrassende 1-3-overwinning op de nummer drie Hellevoetsluis, maar een slecht doelsaldo speelt de Goese formatie parten. ,,Dat is ons probleem’’, besefte De Geus met het oog op de bijna onafwendbare degradatie.