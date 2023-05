Voetbalsters IJzendijke sluiten het seizoen positief af en hebben iets om naar uit te kijken

IJzendijke ging voortvarend van start en was de gehele eerste helft heer en meester. Toch kwamen de bezoeksters na een snelle counter op een 0-1-voorsprong. De formatie van trainer Bjorn Boonman voetbalde goed en creëerde genoeg kansen. De lat werd meerdere keren geraakt en ook een zuivere strafschop werd de thuisploeg onthouden. De 1-1 van Carmen Foks was dan ook meer dan terecht. Vlak voor de pauze schoot Sylvana Tieleman de 2-1 in het vijandelijke doel.

Ook in de tweede helft was IJzendijke sterker. CSW hanteerde vooral de lang bal en werd af en toe gevaarlijk. Opnieuw kreeg de thuisploeg geen strafschop en bleef het bij 2-1. ,,Gelukkig trekken we de zege dit keer wel over de streep. Het is een seizoen vol pech en blessures geweest. Deze wedstrijd geeft de burger moed voor komend jaargang. Misschien kunnen we ons nog wel wat versterken. In ieder geval hebben we al een leuke oefenwedstrijd gepland, want op 19 augustus komt eredivisieclub Excelsior Rotterdam op visite’’, aldus Boonman.