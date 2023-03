Voetbalster Lisa de Block kampioen met het Antwerpse Kontich

De 20-jarige voetbalster uit Zeeuws-Vlaanderen is als linksback vaste keus in de Antwerpse formatie. De Block speelde eerder voor Sparta/JVOZ en KAA Gent Ladies. Haar ambitie is om in de Super League uit te komen, maar de vraag is of dat bij Kontich zal zijn. De Vlaamse club ziet waarschijnlijk om financiële redenen af van promotie naar de hoogste klasse. Zo is er al enkele maanden sprake van een betalingsachterstand.